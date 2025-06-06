В Ростовской области задержали 29 фальшивомонетчиков

В Ростовской области оперативники задержали 29 участников группы фальшивомонетчиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Установлено, что курировал распространение фальшивок 38-летний житель Республики Дагестан. Он доставлял в Новошахтинск партии поддельных пятитысячных купюр, сообщники расплачивались ими в магазинах. Подлинные банкноты, полученные в качестве сдачи, возвращались организатору.

Фальшивомонетчики действовали также на территории Краснодарского и Ставропольского краев, а также Луганской Народной Республики.

В ходе обысков, проведенных в Ростовской области и Северо-Кавказском регионе, оперативники изъяли мобильные телефоны, типографскую бумагу, оборудование (клише, пресс-формы).

Следователи возбудили 40 уголовных дел в отношении участников группы, задержали 29 фигурантов. Их обвиняют в 332 эпизодах изготовления, хранения, перевозки и сбыт поддельных денег или ценных бумаг организованной группой и в крупном размере (ч. 2 и 3 ст. 186 УК РФ). Предварительное расследование продолжается.

Мария Хоперская