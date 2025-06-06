Омича осудили на 12 лет колонии за передачу данных иностранному государству

Омский областной суд вынес приговор в отношении местного жителя по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ). Подсудимому назначили 12 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на один год, сообщает прокуратура региона.

По данным следователей, с 24 февраля 2022 года по июль 2024-го фигурант дела передал представителям иностранного государства информацию о стратегически важных объектах на территории Омской области.

«Переданные данные могли быть использованы противником для совершения террористических актов, нанести ущерб безопасности и обороноспособности РФ»,— говорится в сообщении.

Александра Стрелкова