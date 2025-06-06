«Легкой прогулки для сборной России точно не будет»

Вечером 6 июня сборная России по футболу сыграет с командой Нигерии. Очередной товарищеский матч пройдет в «Лужниках». В четверг, 5 июня, в СМИ появлялись сообщения, что в ближайшие месяцы на стадионе состоится еще одна игра — со сборной Аргентины. Но информация не подтвердилась. По крайней мере, пресс-служба РФС опровергает такую возможность. Чего ждать от предстоящей встречи с нигерийцами, разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Главной звездой сегодня вечером будет вратарь клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвей Сафонов, который, несмотря на плотный график и советы от тренера Виталия Кафанова отдохнуть, все-таки прилетел в столицу. Сафонов сыграет только один матч с Нигерией и после этого сразу же отправится в Париж, так как его ПСЖ уже начинает подготовку к клубному чемпионату мира. Так что у болельщиков есть шанс посмотреть в деле нашего голкипера, который уверяет, что серьезно изменился.

«С первых тренировок во Франции мне стало ясно, что скорости совершенно другие, люди играют разнообразно, быстро.

Хотя я и вратарь, я за ними все равно не успевал. По истечении буквально двух месяцев для меня уже все было понятно: над чем работать, успевал хотя бы глазами следить за тем, что происходит, голова успевала. Дальше нужно было тренировать тело, чтобы и оно успевало за мыслями и за этим темпом»,— делится Матвей Сафонов.

Остальные футболисты нашей сборной играют в российских клубах, и, по мнению экспертов, в сегодняшней встрече с Нигерией выйдет состав максимально приближенный к основному, а на следующей неделе с Белоруссией в Минске уже сыграют дублеры. Нигерия приехала в Россию без главных звезд, что позволило многим делать достаточно позитивные прогнозы на предстоящую игру. Например, экс-игрок ЦСКА Олег Корнаухов уверенно говорил о победе команды Валерия Карпина с крупным счетом: «Мы любим проводить такие матчи в Москве, тем более в "Лужниках", я думаю, что будет хорошая игра.

Я ставлю на счет достаточно мощный — 3:0 — победа сборной России».

Но так рассуждают далеко не все. Несмотря на статус товарищеского матча и отсутствие у нигерийцев лучших из лучших, легкой прогулки для нашей команды точно не будет, уверен футбольный менеджер Юрий Белоус: «То, что сборная Нигерии наиболее интересный для нас соперник за последние несколько лет, это очевидно. Зная африканский футбол, я могу сказать, что они могли бы два-три состава выставить против нашей команды. Я думаю, что придется очень непросто, тем интереснее будет нам всем это посмотреть».

Единственное, в чем сходится большинство экспертов, что матч будет результативным. Вариант «три мяча или больше» есть в ассортименте многих прогнозистов. У наставников нашей команды свои задачи. Валерий Карпин очень надеется, что нигерийцы будут активно прессинговать сборную:

«Посмотрим, как они будут прессинговать, хотелось проверить наших футболистов, играя против такой сборной».

Пока у команды Валерия Карпина просто ослепительная статистка. Победы в восьми матчах подряд с общим счетом 44:0. Получится ли записать на свой счет еще один успех, увидим сегодня. Кстати, желающих посмотреть на все происходящее воочию предостаточно. Уже сейчас реализовано больше 40 тыс. билетов, так что с поддержкой у нашей сборной все будет в полном порядке. А те, кто не попадет на стадион, сможет посмотреть встречу на общедоступном телеканале «Матч ТВ» — стартовый свисток прозвучит в восемь вечера.

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Владимир Осипов