Общественная палата дала рекомендации по благоустройству парка Судостроителей

В Ярославле в парке Судостроителей нужно провести опиловку деревьев и очистить водоем от мусора, а также привести в порядок подъездные пути к парку. Соответствующие рекомендации были сформулированы по итогам выезда на объект комиссии по ЖКХ, энергетике и инфраструктуре областной Общественной палаты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что работы по благоустройству парка Судостроителей, должны были завершить в 2024 году, однако подрядчик этого не сделал. В силу чего контракт был расторгнут, завершать благоустройство будет муниципальное предприятие «Горзеленхозстрой» в этом году.

В парке Судостроителей к настоящему моменту установлены лавки, обустроена детская площадка и частично сделано дорожное покрытие. На месте побывала комиссия Общественной палаты и подготовила свои рекомендации по необходимому благоустройству.

«Во-первых, необходима опилка деревьев, чтобы избежать риска травмы местных жителей. Во-вторых, важно привести в нормативное состояние не только дорожное покрытие внутри парка, но и около данного объекта. В-третьих, на данный момент требуется очистка водоема и территории парка от мусора, а также увеличение количества мусорных баков»,— констатировал председатель комиссии Анатолий Упадышев.

Комиссия палаты намерена взять на контроль благоустройство парка.

Алла Чижова