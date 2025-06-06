Омский СК проводит проверку после заболевания детей в лагере отдыха «Орленок»

Доследственная проверка организована после заболевания детей в омском лагере «Орленок». Об этом рассказали в региональном управлении СК, добавив, что четверо детей госпитализированы с признаками ротавирусной инфекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елизавета Устьянцева, Коммерсантъ Фото: Елизавета Устьянцева, Коммерсантъ

«В ходе проверки будут тщательно выяснены все обстоятельства и причины случившегося, действиям ответственных лиц будет дана правовая оценка по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)»,— сказала официальный представитель управления Лариса Болдинова.

Комплексную проверку лагеря «Орленок» назначил губернатор Омской области Виталий Хоценко. По словам чиновника, четверо детей находятся в местной ЦРБ. Врачи также проводят осмотр всех детей в оздоровительном учреждении.

Илья Николаев