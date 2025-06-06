«Росхим» купил более половины акций Башкирской содовой компании

Правительство РФ продало 57,43% акций Башкирской содовой компании (БСК) холдингу «Росхим». Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники. В холдинге подтвердили информацию о сделке.

В «Росхиме» уточнили изданию, что из проданного пакета 11,7% уставного капитала будет находиться в доверительном управлении структур Башкирии. Ранее региону принадлежало 38,4% акций, по итогам сделки под контролем республики оказалось 50,1% акций. Сумма сделки не раскрывается. Новый владелец планирует запустить производство эмульсионного ПВХ.

«Мы ставим перед собой ключевую задачу — достижение технологического лидерства»,— привел представитель АО «Росхим» слова гендиректора Эдуарда Давыдова. В компании ожидают, что сделка позволит повысить независимость отрасли от внешних поставок и укрепить позиции России на мировом рынке химической продукции.

БСК — крупнейший производитель кальцинированной и каустической соды в России, крупный производитель ПВХ и кабельных пластикатов. Также выпускает товары народного потребления и другую химпродукцию. Общество создано в 2013 году путем присоединения АО «Сода» к АО «Каустик». Тогда же компании впервые присвоили статус стратегического предприятия. В марте БСК была исключена из этого списка.