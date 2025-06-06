Рыбак пострадал при атаке дрона у водоема в Курской области

Сегодня утром FPV-дрон атаковал рыбака у водоема возле села Мартыновка Суджанского района Курской области. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

В результате удара 50-летний мужчина получил множественные рваные травмы левой стопы и правой голени. Он находится в областной больнице.

Сегодня утром в медучреждении скончалась 83-летняя женщина, которая пострадала при вчерашнем обстреле жилого сектора в курском Рыльске. Накануне в результате этой атаки погибла 32-летняя мать троих детей, еще человек были признаны ранеными.

Алина Морозова