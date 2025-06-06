В Лермонтове проверили здание суда после сообщения о минировании

Экстренные службы не обнаружили взрывчатых веществ в здании суда Лермонтова после анонимного сообщения о минировании. Об этом сообщила мэр города Елена Кобзева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

В диспетчерскую службу Лермонтова поступил звонок от неизвестного о заложенной в здании суда бомбе. На место выехали сотрудники МЧС, администрации по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, а также представители органов внутренних дел.

Ранее в Кисловодске была проведена эвакуация в здании суда после аналогичного сообщения о заложенной бомбе.

Николай Аксенов