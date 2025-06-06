Прибыль предприятий Прикамья незначительно снизилась по сравнению с прошлым годом

За январь — март 2025 года предприятия Пермского края получили положительный сальдированный финансовый результат в сумме 105,8 млрд руб., что на 2,2% ниже уровня аналогичного периода предыдущего года. Об этом сообщает Пермьстат.

В целом по краю 70,3% обследованных организаций завершили отчетный период с прибылью в объеме 121,6 млрд руб. Это на 5,8% больше показателя января — марта 2024 года. Убыток нерентабельных компаний увеличился по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года в 2,3 раза и составил 15,8 млрд руб.

Организациями промышленного производства также получен положительный сальдированный финансовый результат, который составил 91,5 млрд руб. Доля прибыльных предприятий в промышленности края составила 64,1%, а прибыль по ним — 103,5 млрд руб. (на 7,2% выше аналогичного показателя за январь — март 2024 года).