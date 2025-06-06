В Ярославском зоопарке родился верблюд

Коллекцию Ярославского зоопарка пополнил верблюжонок. В пресс-службе зоопарка рассказали, что малыш родился у Сандры и Джабари в начале мая. Новому обитателю дали кличку Майя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярославский зоопарк Фото: Ярославский зоопарк

«Майя очень любознательна и энергична, но вместе с тем довольно осторожна. Любимое занятие— проверять все предметы на вкус, вызывая улыбки и умиление окружающих»,— рассказали в зоопарке.

Как пояснили в учреждении, к настоящему моменту в зоопарке проживают три двугорбых верблюда и один одногорбый.

Алла Чижова