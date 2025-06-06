В Ярославском зоопарке родился верблюд
Коллекцию Ярославского зоопарка пополнил верблюжонок. В пресс-службе зоопарка рассказали, что малыш родился у Сандры и Джабари в начале мая. Новому обитателю дали кличку Майя.
Фото: Ярославский зоопарк
«Майя очень любознательна и энергична, но вместе с тем довольно осторожна. Любимое занятие— проверять все предметы на вкус, вызывая улыбки и умиление окружающих»,— рассказали в зоопарке.
Как пояснили в учреждении, к настоящему моменту в зоопарке проживают три двугорбых верблюда и один одногорбый.