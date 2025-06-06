«Индиана» одержала волевую победу над «Оклахомой» в первом матче финала НБА

Клуб «Индиана Пейсерс» обыграл «Оклахома-Сити Тандер» в первом матче финальной серии play-off Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), впервые поведя в счете за 0,3 секунды до сирены.

Встреча, прошедшая на паркете «Оклахомы», завершилась со счетом 111:110. В течение всего матча «Пейсерс» ни разу не вели в счете, однако за 0,3 секунды до конца им удалось выйти вперед благодаря броску Тайриза Халибертона. Больше всего очков набрал баскетболист «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер — 38. Самым результативным игроком в составе «Индианы» стал Паскаль Сиакам, набравший 19 очков.

В предыдущих стадиях play-off «Индиана», ни разу не становившаяся чемпионом НБА, одержала победу над «Милуоки Бакс» (4:1), «Кливленд Кавальерс» (4:1) и «Нью-Йоркс Никс» (4:2). «Оклахома» оказалась сильнее «Мемфис Гриззлс» (4:0), «Денвер Наггетс» (4:3) и «Миннесота Тимбервулвс» (4:1). В последний раз команда выигрывала чемпионат НБА в 1979 году, тогда клуб базировался в Сиэтле и назывался «Сиэтл Суперсоникс».

Счет в серии до четырех побед — 1:0 в пользу «Индианы». Противостояние продолжится в ночь на 9 июня в Оклахома-Сити.

Таисия Орлова