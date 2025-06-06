Водитель BMW погиб в ДТП с автобусом в Крыму
В Советском районе Крыма при столкновении автомобиля BMW с рейсовым автобусом погиб 24-летний водитель легковушки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
1 / 2
Авария произошла на автодороге «Красноперекопск — Джанкой» рядом с селом Новоивановка. Водитель BMW выехал на встречную полосу и врезался в автобус, следовавший по маршруту «Севастополь — Снежное — Севастополь».
От полученных травм 24-летний водитель скончался на месте происшествия. Находившиеся в автобусе люди не пострадали.
Прокуратура Республики Крым контролирует выяснение обстоятельств аварии. Проводится проверка.