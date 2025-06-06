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Водитель BMW погиб в ДТП с автобусом в Крыму

В Советском районе Крыма при столкновении автомобиля BMW с рейсовым автобусом погиб 24-летний водитель легковушки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

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Фото: пресс-служба прокуратуры Республики Крым

Фото: пресс-служба прокуратуры Республики Крым

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Фото: пресс-служба прокуратуры Республики Крым

Фото: пресс-служба прокуратуры Республики Крым

Авария произошла на автодороге «Красноперекопск — Джанкой» рядом с селом Новоивановка. Водитель BMW выехал на встречную полосу и врезался в автобус, следовавший по маршруту «Севастополь — Снежное — Севастополь».

От полученных травм 24-летний водитель скончался на месте происшествия. Находившиеся в автобусе люди не пострадали.

Прокуратура Республики Крым контролирует выяснение обстоятельств аварии. Проводится проверка.

Алина Зорина

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