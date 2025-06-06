Бывший управленец «Нижегородстройзаказчика» получил три года колонии за взятки

Бывшего и.о. директора ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик» Александра Миняева признали виновным по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взяток в крупном размере). Он приговорен к трем годам колонии строгого режима со штрафом 1,5 млн руб., сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Суд установил, что с января 2021 по февраль 2024 фигурант получил 1,5 млн руб. взяток от руководства ООО «ВМСК-Строй» за способствование в заключении муниципального контракта на строительство школы на 600 мест в городе Семенове.

Кроме того, в мае 2023 года Александр Миняев получил 180 тыс. руб. за ускоренное рассмотрение документов от ООО «Нижегородстройпроект», необходимых для оплаты дополнительных работ по строительству спортзала для художественной гимнастики в городе Заволжье.

Подсудимый признал вину, его судили в особом порядке.

Как писал «Ъ-Приволжье», из-за строительства школы в Семенове фигурантами другого уголовного дела о взятке также стали аудитор и четыре инспектора Контрольно-счетной палаты Нижегородской области.

Галина Шамберина