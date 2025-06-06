Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Бывший управленец «Нижегородстройзаказчика» получил три года колонии за взятки

Бывшего и.о. директора ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик» Александра Миняева признали виновным по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взяток в крупном размере). Он приговорен к трем годам колонии строгого режима со штрафом 1,5 млн руб., сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Суд установил, что с января 2021 по февраль 2024 фигурант получил 1,5 млн руб. взяток от руководства ООО «ВМСК-Строй» за способствование в заключении муниципального контракта на строительство школы на 600 мест в городе Семенове.

Кроме того, в мае 2023 года Александр Миняев получил 180 тыс. руб. за ускоренное рассмотрение документов от ООО «Нижегородстройпроект», необходимых для оплаты дополнительных работ по строительству спортзала для художественной гимнастики в городе Заволжье.

Подсудимый признал вину, его судили в особом порядке.

Как писал «Ъ-Приволжье», из-за строительства школы в Семенове фигурантами другого уголовного дела о взятке также стали аудитор и четыре инспектора Контрольно-счетной палаты Нижегородской области.

Галина Шамберина

Новости компаний Все