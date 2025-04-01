Экс-сотрудник «Нижегородстройзаказчика» пойдет под суд по делу о взятках

Бывший первый замдиректора — главный инженер госучреждения Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в трех эпизодах получения взяток в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщили в региональном СУ СКР 1 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Следствие полагает, что с 2022 по 2024 год он лично получил от представителей подрядчиков более 1,6 млн руб. за ускорение рассмотрения документов, согласование цен, приемку работ, а также за способствование в заключении госконтракта и дальнейшее общее покровительство.

В прокуратуре региона добавили, что дело будет рассматривать Нижегородский райсуд. Как выяснил «Ъ-Приволжье», речь идет о бывшем главном инженере ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик». Он признал вину и заключил досудебное соглашение, в связи с чем фигуранта будут судить в особом порядке.

Галина Шамберина