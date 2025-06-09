Как советский, так и зарубежный

Русификаторская политика старого режима не давала исследовать восточные народности, ныне являющиеся полноправными членами Советского Союза. Советский Восток с его богатейшим культурным наследием изучен недостаточно. Но благодаря громко провозглашенному лозунгу самоопределения народов, претворяемому в действительность, происходит необыкновенное оживление и быстрый и стихийный рост краеведения на местах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илья Бороздин (сидит 1-й слева) среди участников Первого Всесоюзного тюркологического съезда (Баку, 1926 г.)

Фото: wikipedia.org Илья Бороздин (сидит 1-й слева) среди участников Первого Всесоюзного тюркологического съезда (Баку, 1926 г.)

Фото: wikipedia.org

Историк, археолог и этнограф профессор Илья Бороздин отмечает, что за последние пять лет уже достигнуты интереснейшие результаты. Раскопки в Поволжье помогли многое узнать о татарской культуре, разрушить легенду о якобы примитивной дикости монголов-завоевателей. Организованное в Татреспублике общество татароведения предпринимает обследование казанской старины и замечательных развалин Болгар, до сих пор научно не раскопанных.

В предстоящий экспедиционный сезон будет широко развернуто обследование восточных культур на территории Крыма. Приступлено к изучению восточных народностей Кавказа. Работа идет в Дагестане, Абхазии, Осетии, Азербайджане. Широко поставленных работ требует исследование исключительных научных ценностей Туркестана. Существенны реставрационные работы в Самарканде, частичные обследования Бухары и Хорезма. Необходима специальная экспедиция для раскопок на Афрасиабе и доисследования холмов Анау.

Немалая работа ведется и в Сибири.

Наряду с советским Востоком наша наука должна уделить видное внимание Востоку зарубежному. Экспедиция в дружественный нам Афганистан должна быть осуществлена в первую очередь. Исключительную важность имеют научные исследования в Китае. Перспективы — грандиозные! За пять тысяч лет до наших дней существовали, по-видимому, оживленные сношения между Китаем, Туркестаном, Северной Индией и теперешней Киевской губернией. В Китай отправляются экспедиции американцев, англичан, шведов и японцев. Неужели наша советская наука останется в стороне?

Задачи, стоящие перед союзным востоковедением, большие и ответственные. Необходимо всеми силами способствовать их разрешению.

Статью профессора Бороздина опубликовали в 1925 году «Известия».

Материал подготовил Алексей Алексеев