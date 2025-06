В Таганроге проверка общественного транспорта выявила ряд нарушений

В Таганроге сегодня утром состоялась проверка общественного транспорта. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Проверка показала, что автобус No 60 не вышли 3 июня на маршрут. В администрации отметили, что это является «грубейшим нарушением муниципального контракта». В то же время отмечается, что автобусы No 2 не выполнили два рейса в 10:15 и 10:30. По данным транспортной организации ООО «Автолайн», 3 июня автобусы маршрута No 2 на линию не выпустили.

Константин Соловьев