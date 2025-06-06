Переславская администрация объяснила нерасселение жильцов аварийного дома

Администрация Переславля-Залесского проводит мониторинг рынка недвижимости для расселения двух домов в Красноэховском переулке, признанных аварийными еще в 2017 году. Об этом сообщили в администрации округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность» из-за аварийного дома №1 в Красноэховском переулке, который не был расселен в срок. Как пояснили в администрации, в аналогичной ситуации находится дом №3, но оба здания не вошли в программу по переселению граждан из аварийного жилья на 2019-2025 годы. Причина в том, что дома признали аварийными в 2017 году, а в программу входят объекты, которые получили такой статус до 2017 года.

«На данный момент в муниципальной собственности отсутствуют свободные жилые помещения, соответствующие санитарным и техническим правилам и нормам, установленным законодательством РФ, которые могут быть предоставлены гражданам для переселения из ветхого и аварийного жилья. Администрация проводит постоянный мониторинг рынка недвижимости Переславля-Залесского для приобретения подходящих жилых помещений»,— прокомментировали в администрации.

В администрации также предполагают, что расселить аварийные дома можно будет в рамках новой программы, которая сейчас готовится к запуску.

Алла Чижова