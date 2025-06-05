В Переславле возбудили дело из-за аварийного дома

В Переславле-Залесском Ярославской области следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность» из-за аварийного дома, который не был расселен в срок. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

Дом 1937 года постройки на переулке Красноэховский признали аварийным и подлежащим сносу в 2017 году. Расселить жильцов должны были до 2023 года, потом этот срок перенесли на 2025-й год. Тем не менее соответствующие меры не приняты до сих пор, что, как отмечают в прокуратуре, повлекло нарушение прав и законных интересов жителей дома.

Материалы проверки прокуратура направила в следственные органы, которые в итоге возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ.

Алла Чижова