Пострадавшие от взрыва газа получили компенсации в Ставрополе

Пострадавшие от взрыва бытового газа в доме на улице Тухачевского в Ставрополе получили краевые выплаты в увеличенном размере, сообщил губернатор Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС РФ по Ставропольскому краю Фото: МЧС РФ по Ставропольскому краю

Поддержку получили владельцы поврежденных квартир. Базовая материальная помощь составила 20 тыс. руб. Компенсации в связи с утратой имущества — 100 и 200 тыс. руб. в зависимости от степени ущерба. Женщине, пострадавшей при взрыве, направили единовременное пособие в 400 тыс. руб. Она продолжает лечение в другом регионе.

Параллельно восстанавливают поврежденные конструкции дома. Большая часть работ уже выполнена. Идет замена лифтового оборудования. Работы должны завершить на следующей неделе. Мэр города будет лично контролировать процесс и поддерживать связь с жильцами дома.

Следующий этап — подготовка выплат по 100 тыс. руб. владельцам поврежденных автомобилей. По поручению губернатора краевое министерство социальной защиты вносит необходимые изменения в нормативную базу.

Взрыв бытового газа в Ставрополе на улице Тухачевского произошел в многоквартирном доме в конце мая.

Николай Аксенов