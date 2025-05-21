Момент взрыва бытового газа в Ставрополе попал на видео

Момент взрыва бытового газа в многоэтажном доме на улице Тухачевского в Ставрополе зафиксировали камеры видеонаблюдения. Известно о трех пострадавших, один из которых ребенок, сообщили в региональном Минздраве.

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Холопок с последующем возгоранием произошел утром 21 мая в квартире на верхнем этаже. Первая пострадавшая была сразу доставлена в городскую больницу. Состояние всех трех пострадавших оценивается как удовлетворительное.

Как сообщал «Ъ-Кавказ» СК возбудил уголовное дело, а прокуратура Ставропольского края организовала проверку по факту взрыва в МКД в Ставрополе.

Николай Аксенов