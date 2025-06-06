В Кисловодске эвакуировали городской суд из-за угрозы минирования
В Кисловодске поступила анонимная угроза о минировании здания городского суда на проспекте Ленина. Об этом сообщил глава администрации города Евгений Моисеев.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
К месту происшествия направились все службы экстренного реагирования для проведения проверочных мероприятий.
По словам главы администрации, о результатах проверки здания суда будет сообщено дополнительно. Евгений Моисеев отметил, что злоумышленники вновь активизировались с подобными угрозами.