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В Кисловодске эвакуировали городской суд из-за угрозы минирования

В Кисловодске поступила анонимная угроза о минировании здания городского суда на проспекте Ленина. Об этом сообщил глава администрации города Евгений Моисеев.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

К месту происшествия направились все службы экстренного реагирования для проведения проверочных мероприятий.

По словам главы администрации, о результатах проверки здания суда будет сообщено дополнительно. Евгений Моисеев отметил, что злоумышленники вновь активизировались с подобными угрозами.

Николай Аксенов

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