С активов бывшего топ-менеджера «Башкиравтодора» Ильгиза Усманова сняли арест

Арбитражный суд Башкирии снял арест с имущества бывшего исполняющего обязанности гендиректора АО «Башкиравтодор» Ильгиза Усманова. Ранее этот же суд отказал ООО «Сколхимпром» в привлечении господина Усманова к субсидиарной ответственности за доведение «Башкиравтодора» до банкротства.

Ильгиз Усманов исполнял обязанности гендиректора после ареста руководителя компании Ильдара Юланова с 4 декабря 2023 года до 29 марта 2024 года. По мнению суда, он не имел права заявлять о банкротстве организации, поскольку был принят на должность только для ведения обычной хозяйственной деятельности.

Снимая арест с имущества, наложенный 13 марта 2025 года, суд отметил, что обстоятельства, ставшие основанием для обеспечительных мер (спор о «субсидиарке»), отпали.

Идэль Гумеров