Путин поздравил мусульман с Курбан-байрамом, напомнив о единстве и наследии предков

Владимир Путин поздравил российских мусульман с Курбан-байрамом. Президент отметил, что этот праздник «служит единению людей», а также приносит «радость приобщения к духовному наследию предков».

Российские мусульманские организации уделяют большое внимание воспитанию молодежи и укреплению семейных ценностей, сказано в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля. Президент РФ также подчеркнул, что «особого, самого глубокого признания» заслуживает деятельность мусульманских объединений, «направленная на поддержку защитников Отечества».

Ранее верховный муфтий, глава Духовного управления мусульман России Равиль Исмагилович Гайнутдин обратился к читателям «Ъ», отметив среди прочего, что в этот день россияне чтят «память всех, кто защищал и защищает мир от порабощения». Он выразил надежду на то, что Аллах «ниспошлет на Землю мир и благоволение».