Волгоградца осудят за гибель в ДТП одного подростка и травмирование другого

В Волгоградской области суд рассмотрит в отношении местного жителя уголовное дело о совершении ДТП, в котором один несовершеннолетний погиб, второй получил травмы (п.п. «а», «б» ч. 4 ст.264 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно релизу, вечером 28 марта текущего года фигурант на личном автомобиле «ВАЗ-2107» двигался по автодороге в сторону поселка Котлубань. На ул. Новая хутора Варламов он сбил двух несовершеннолетних, шедших в попутном ему направлении.

В итоге 16-летний подросток погиб на месте, а его 14-летний приятель получил сотрясение головного мозга и ушибы, его увезли в лечебное учреждение. Водитель скрылся с места происшествия.

Спустя час после ДТП полиция совместно со следователями установили местонахождение фигуранта. Выяснилось, что в момент аварии мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Городищенский межрайонный следственный отдел завершил расследование уголовного дела. Материалы в скором времени направят в суд на рассмотрение.

Павел Фролов