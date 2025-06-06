Газификация Северной Осетии превысила 95%
Минэнерго включило Северную Осетию в программу модернизации электросетей
Северная Осетия включена в федеральную программу Минэнерго по повышению надежности функционирования электросетевого комплекса, а газификация республики превысила 95%. Об этом сообщил глава региона Сергей Меняйло в своем Telegram-канале по итогам встречи с министром энергетики России Сергеем Цивилевым.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Главная задача программы — улучшение качества энергоснабжения конечных потребителей. Республике предстоит совместная работа с федеральным ведомством по реализации этой инициативы.
На встрече обсуждалась подготовка к осенне-зимнему периоду. В республике уже начата подготовка объектов к новому отопительному сезону, все региональные теплоснабжающие организации утвердили соответствующие планы.