Газификация Северной Осетии превысила 95%

Северная Осетия включена в федеральную программу Минэнерго по повышению надежности функционирования электросетевого комплекса, а газификация республики превысила 95%. Об этом сообщил глава региона Сергей Меняйло в своем Telegram-канале по итогам встречи с министром энергетики России Сергеем Цивилевым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Главная задача программы — улучшение качества энергоснабжения конечных потребителей. Республике предстоит совместная работа с федеральным ведомством по реализации этой инициативы.

На встрече обсуждалась подготовка к осенне-зимнему периоду. В республике уже начата подготовка объектов к новому отопительному сезону, все региональные теплоснабжающие организации утвердили соответствующие планы.

Николай Аксенов