Жителей Новороссийска предупредили о военных учениях 6 июня

Сегодня, 6 июня, дежурные силы Новороссийской военно-морской базы (ВМБ) проведут военные учения в акватории морского порта. Об этом сообщает Муниципальный центр управления (МЦУ) Новороссийска.

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Учения запланированы в период с 10:00 до 13:00. В ходе проведения учений будут отработаны практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА.

Из артиллерийской установки с молов Военной гавани будут выполнены стрельбы. Жителей и гостей города-героя просят сохранять спокойствие.

При проведении стрельб запрещается плавание всех маломерных судов и плавсредств, в том числе включая суда, не подлежащие государственной регистрации. Под запрет попадают также прогулочные, спортивные парусные суда, надувные плавсредства и плавсредства для занятий спортом на воде: гидроциклы, виндсерфинг, сапборды. Также запрещены любые виды подводных работ и водолазные спуски.

Алена Воробьева