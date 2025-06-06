Жителей Новороссийска предупредили о военных учениях 6 июня
Сегодня, 6 июня, дежурные силы Новороссийской военно-морской базы (ВМБ) проведут военные учения в акватории морского порта. Об этом сообщает Муниципальный центр управления (МЦУ) Новороссийска.
Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ
Учения запланированы в период с 10:00 до 13:00. В ходе проведения учений будут отработаны практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА.
Из артиллерийской установки с молов Военной гавани будут выполнены стрельбы. Жителей и гостей города-героя просят сохранять спокойствие.
При проведении стрельб запрещается плавание всех маломерных судов и плавсредств, в том числе включая суда, не подлежащие государственной регистрации. Под запрет попадают также прогулочные, спортивные парусные суда, надувные плавсредства и плавсредства для занятий спортом на воде: гидроциклы, виндсерфинг, сапборды. Также запрещены любые виды подводных работ и водолазные спуски.