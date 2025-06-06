В Челябинске вновь объявили торги на строительство метротрама за 7,7 млрд рублей

Генеральный подрядчик строительства челябинского метротрамвая АО «Моспроект-3» повторно объявил два аукциона на создание тоннелей. Общая начальная сумма двух контрактов составляет более 7,7 млрд рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Первый тендер с контрактом стоимостью более 5,3 млрд руб. включает работы по созданию тоннелей от остановочного пункта «Каслинская». Подземные пути протяженностью 2,6 км начнутся на перекрестке улиц Каслинская и Калинина, после чего пройдут вдоль Каслинской до дома №24. Подрядчику после прокладки тоннелей также нужно смонтировать чугунную обделку. Срок выполнения работы — с ноября 2025 года по январь 2027-го.

Второй тендер с начальной стоимостью контракта более 2,3 млрд руб. Будущему подрядчику также необходимо проложить тоннели с чугунной обделкой, но уже от остановочного пункта «Косарева». Их общая протяженность составит 1,1 км. Подземная трасса протянется от Каслинской, 46 до проспекта Победы, 210. Эти работы необходимо выполнить в период с декабря 2025 года по декабрь 2026-го.

Результаты двух тендеров подведут 12 июля.

Аукционы на создание тоннелей от остановочных пунктов «Каслинская» и «Косарева» объявлены во второй раз. Впервые их проводили в марте-апреле этого года. Однако процедуры не состоялись из-за отсутствия участников.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в мае «Моспроект-3» заключил контракт на строительство тоннелей от улицы Овчинникова с дочерней компанией китайской корпорации China Railway Construction Corporation Limited (CRCC) — ООО «16-ое управление СиАрСиСи» (Москва). Стоимость работ составит более 8,8 млрд руб. Подрядчик создаст тоннели протяженностью около 6 км от улицы Овчинникова вдоль Елькина до пересечения с улицей Карла Маркса. Срок выполнения работ — с мая 2025-го по январь 2027 года.

«Моспроект-3» на запрос «Ъ-Южный Урал» комментировал, что работы на объекте будут выполнять как китайские сотрудники подрядчика, так и российские специалисты.

Ольга Воробьева