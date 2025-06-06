В Сириусе с 9 июня заработают камеры фиксации нарушений ПДД

С 9 июня на дорогах федеральной территории Сириус начнут работать камеры автоматической фиксации нарушений ПДД. Власти предупреждают о необходимости строго соблюдать скоростной режим, разметку, знаки и требования законодательства, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье» в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Всего установлено восемь комплексов фотовидеофиксации, до конца года планируется установить дополнительно 33. Камеры будут фиксировать превышение скорости, выезд на встречную полосу, нарушения требований дорожных знаков и разметки, а также несоблюдение правил использования ремней безопасности и разговоры по телефону за рулем.

Власти федеральной территории также усилили работу эвакуаторов — машины нарушителей теперь активнее перемещаются на штрафстоянку, которая расположена на улице Энергетиков, 11Б/1 (пересечение с улицей Каспийской).

Мария Удовик