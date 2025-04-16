Количество ПВЗ «Яндекса» в Петербурге увеличится в связи с покупкой Boxberry

Транснациональная компания «Яндекс» объявила о покупке службы доставки Boxberry, говорится в пресс-релизе корпорации от 16 апреля. Финансовые параметры сделки не раскрываются. Процесс технической и операционной интеграции завершится до конца текущего года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Известно, что ООО «Смарт Логистик», которое приобрела корпорация, на 100% принадлежало бизнесмену Владимиру Теплюкову. Он также владеет 45% акций в ООО «Смарт Логистик» (включена в сделку). Еще 30% акций принадлежат Веронике Тагуновой, 25% — Константину Астафьеву.

В «Яндексе» подчеркнули, что приобретение Boxberry позволит расширить географию в сфере логистики и электронной коммерции, нарастить клиентскую базу. Теперь пункты выдачи заказов (ПВЗ) корпорации и сервис «Яндекс Доставка» появятся еще более чем в 20 регионах страны, в том числе на Дальнем Востоке и Сибири. Там, где «Доставка» уже работает, включая Петербург и Москву, увеличится количество ПВЗ.

Теперь логистическая сеть «Яндекса» насчитывает свыше 14 тыс. пунктов выдачи заказов и более 60 сортировочных центров. Что касается Boxberry, то у нее на момент покупки было 4 тыс. отделений в 640 городах.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что «Яндекс Лавка» увеличит в Петербурге число кухонь в два с половиной раза до конца года. На текущий момент в городе работает 97 дарксторов сервиса, но только в 18 из них есть кухни.

Андрей Маркелов