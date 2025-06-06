В Кургане оценят действия водителя, скрывшегося после наезда на девочку

Прокурор Курганской области Владислав Московских поручил начальнику надзорного ведомства Кургана Виталию Долгушину установить обстоятельства наезда автомобиля на девочку, после которого водитель скрылся с места, и оценить действия местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Об аварии стало известно из социальной сети «ВКонтакте». По данным автора поста, днем 3 июня на парковке около ТЦ «Стрекоза» девочка 12-13 лет уронила игрушку и хотела ее поднять. В этот момент водитель, двигавшийся на машине в сторону ребенка, начал сигналить, попыток остановиться он не предпринял. Местный житель сбил девочку и сразу же уехал. Про травмы у несовершеннолетней после ДТП автор не сообщил.

Надзорному ведомству по результатам проверки необходимо принять меры прокурорского реагирования, направленные на защиту прав ребенка.

Виталина Ярховска