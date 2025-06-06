Главе СКР доложат по делу о пострадавшем от собак мальчике под Астраханью

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, связанного с травмированием ребенка в Астраханской области в результате нападения собак. Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства.

По данным соцсети, в поселке Володарском мальчик подвергся нападению безнадзорных собак, в результате чего получил телесные повреждения. Пострадавшего увезли в лечебное учреждение, ему потребовалась операция.

Следственные органы регионального подразделения СКР возбудили уголовное дело о халатности по данному факту. И.о. начальника астраханского следственного управления Владимиру Смирнову предстоит доложить об установленных обстоятельствах. В соцсети также отмечается, что случаи нападения агрессивных бродячих собак фиксируются и в прочих районах Астраханской области.

Павел Фролов