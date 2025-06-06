«Газпром» продал жилкомплекс на Кубани за 56,64 млн рублей

«Газпром» реализовал жилой комплекс в Краснодарском крае за 56,64 млн руб. — в шесть раз дешевле первоначальной стоимости после 10 лет торгов. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на годовой отчет компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Поселок расположен в Северском районе и создавался для размещения персонала, работавшего на строительстве, модернизации и обслуживании компрессорной станции «Краснодарская» в рамках проекта магистрального газопровода «Голубой поток». Участок занимает 241,9 тыс. кв. м, на которых размещены 15 коттеджей, трансформаторные подстанции и другие инженерные объекты.

Компания начала избавляться от актива в 2015 году. Изначально лот оценивался в 342,259 млн руб., однако после серии неудачных аукционов стоимость постепенно снижалась.

Компрессорная станция «Краснодарская» запущена в 2002 году и предназначена для подготовки газа к транспортировке по «Голубому потоку». После завершения строительства газопровода Джубга — Лазаревское — Сочи станция также обеспечивает подачу газа в эту систему. В 2014 году «Газпром» нарастил производительность станции с 50 млн до 73,2 млн куб. м газа в сутки благодаря вводу дополнительных мощностей.

Алина Зорина