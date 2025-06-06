Жара вернется в Свердловскую область в выходные

На выходных в Екатеринбурге и Свердловской области прогнозируется возвращение жаркой погоды, следует из информации Telegram-канала «Погода в Екатеринбурге».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Свердловская область останется в холодной воздушной массе 6 июня, днем в регионе будет +19°..+24°, по северу и северо-востоку до +16°..+18°. В ночь на 7 июня температура может упасть до 0°..+5°, высотное тепло начнет поступать в область днем.

Пятничным днем в Екатеринбурге температура составит +22°..+24°, в основном малооблачно, без осадков, ветер северо-западный, северный, 2-7 м/с. В ночь субботы она опустится до +7°, днем ожидается +25°, ночью воскресенья будет +12°, днем воздух прогреется до +27°. В начале недели дневные температуры будут держаться в районе +25°..+30°.

Напомним, в Екатеринбурге зарегистрировали суточный температурный максимум в +32,5° в воскресенье, 1 июня. Эта температура стала рекордной — предыдущий максимум в +31,9° в первый день лета был зафиксирован в городе в 1952 году.

Ирина Пичурина