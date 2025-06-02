Температура 1 июня в Екатеринбурге достигла +32,5° и побила рекорд 1952 года

В Екатеринбурге зарегистрировали суточный температурный максимум в +32,5° в воскресенье, 1 июня. Эта температура стала рекордной — предыдущий максимум в +31,9° в первый день лета был зафиксирован в городе в 1952 году, передает Уральский гидрометцентр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

В большинстве других районов Свердловской области воздух также прогрелся до +30° и выше: жарче всего было в Красноуфимске — там температура составила +33,3°. При этом 1 июня более половины метеостанций области отметили грозы, в некоторых местах с порывами ветра 15-17 м/с, однако в основном осадков не было.

В гидрометцентре отмечают, что начавшаяся 28 мая жара подходит к концу. В понедельник, 2 мая, сохраняется жаркая погода с локальными грозами, но уже 3 мая в регион придут мощные грозовые облака: прогнозируются ливни и спад жары с понижением температуры на 8-10°.

Напомним, температура 3 и 4 июня опустится до +23°. В четверг 5 июня ожидается +22°, в пятницу — +21°, а в субботу температура вновь поднимется до +24°.

Ирина Пичурина