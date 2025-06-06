СКР в Хабаровске возбудил уголовное дело после опрокидывания автобуса с детьми

Уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1, ст. 238 УК), возбуждено Хабаровским межрайонным следственным отделом СУ СКР после опрокидывания автобуса с 30 школьниками в пригороде Хабаровска. Об этом в пятницу, 6 июня, сообщило следственное управление региона в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Хабаровского края Фото: Прокуратура Хабаровского края

По данным следователей, ДТП произошло около 11:00 местного времени (4:00 мск) на улице Молодежной села Воронежское-2. При этом пострадали 12 несовершеннолетних, которые с ушибами доставлены в медицинское учреждение. Угрозы их жизням нет. Ранее сообщалось о семи пострадавших.

Следователи выясняют обстоятельства и причины случившегося. Госавтоинспекция предварительно назвала причиной отказ тормозов.

Эрнест Филипповский, Хабаровск