Рябков: программа США «Золотой купол» угрожает контролю над вооружениями

Американская программа ПРО «Золотой купол» создаст непреодолимые препятствия для новых инициатив в сфере контроля над ракетно-ядерными вооружениями. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью ТАСС.

«Безусловно, глубоко дестабилизирующие программы, подобные "Золотому куполу", создают дополнительные труднопреодолимые препятствия для конструктивного рассмотрения любых потенциальных инициатив»,— подчеркнул дипломат.

Ключевая проблема, по словам господина Рябкова,— отказ Вашингтона от учета взаимосвязи стратегических наступательных вооружений (СНВ) и оборонительных. Концепция «Золотого купола» «начисто отрицает эту взаимозависимость». Дипломат указал, что шаги администрации Трампа по развертыванию космических перехватчиков — «прямой путь к милитаризации космоса и его превращению в арену противостояния».

«Такие действия провоцируют гонку вооружений, усугубляют недоверие и создают препятствия для мирного космоса. Все это чревато серьезными последствиями для международной безопасности»,— добавил он.

В ответ Россия совместно с Китаем призвали мировое сообщество как можно скорее начать предметные переговоры по своему совместному проекту международного договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве.

Подробнее в материале «Ъ» «Риск возникновения ядерного конфликта возрос».