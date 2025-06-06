Автобус с детьми опрокинулся в пригороде Хабаровска, есть пострадавшие

В пригороде Хабаровска Воронежское-2 на улице Молодежной опрокинулся автобус с 30 детьми. Об этом сообщает Госавтоинспекция по Хабаровскому краю в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Хабаровского края Фото: Прокуратура Хабаровского края

Семерых детей доставлены в медучреждение с ушибами. Автобус вез детей на экскурсию в зоосад «Приамурский». По предварительным данным, у машины отказали тормоза, из-за чего водитель не справился с управлением, врезался в забор, и автомобиль опрокинулся.

Для координации правоохранительных органов и спецслужб на место выехал прокурор Хабаровского района Алексей Емельянцев. Прокуратура начала проверку соблюдения требований законодательства при организации пассажирских перевозок.

Эрнест Филипповский, Хабаровск