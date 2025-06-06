CBC: премьер Канады Карни обсуждает с Трампом отмену пошлин

Премьер-министр Канады Марк Карни и президент США Дональд Трамп ведут закрытые переговоры о заключении торгового соглашения и отмене пошлин. Об этом сообщает CBC News со ссылкой на источники.

Источник, говоривший на условиях анонимности, сообщил, что два лидера несколько раз созванивались и обменивались текстовыми сообщениями о торговле после визита господина Карни в Белый дом в мае.

CBC News отметило, что в начале этой недели отношения между Канадой и США столкнулись с трудностями, когда Дональд Трамп удвоил пошлины на весь импорт стали и алюминия.

4 июня Марк Карни заявил, что продолжаются «интенсивные обсуждения», а также что его правительство готовит ответные меры на случай, если переговоры с США провалятся.