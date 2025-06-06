МУС осудил санкции США в отношении четырех международных судей

Международный уголовный суд (МУС) выразил сожаление по поводу санкций, введенными властями США в отношении четырех судий. Об этом говорится на официальном сайте суда.

«Эти меры являются явной попыткой подорвать независимость международного судебного института, который действует в соответствии с мандатом 125 государств-участников со всех уголков мира»,— сказано в сообщении.

Как указано в заявлении МУС, подобное решение «только воодушевляет тех, кто считает, что может действовать безнаказанно». «МУС полностью поддерживает своих сотрудников и будет продолжать свою работу неукоснительно»,— указано в тексте.

В санкционный список США попали судьи Соломи Балунги Босса из Уганды, Лус дель Кармен Ибаньес Карранса из Перу, Рейн Аделаиде Софи Алапини Гансу из Бенина и Бети Хохлер из Словении.

Как заявили власти США, судьи «активно участвовали в незаконных и безосновательных действиях МУС», связанных с официальным расследованием военных преступлений американцев в Афганистане, а также с выдачей ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.