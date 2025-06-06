Власти США ввели санкции против четырех судей МУС

Власти США ввели санкции против четырех судей Международного уголовного суда (МУС). Информация опубликована на сайте Госдепартамента Соединенных штатов.

В санкционный список попали Соломи Балунги Босса из Уганды, Лус дель Кармен Ибаньес Карранса из Перу, Рейн Аделаиде Софи Алапини Гансу из Бенина и Бети Хохлер из Словении.

Согласно сообщению, судьи «активно участвовали в незаконных и безосновательных действиях МУС», направленных против США и Израиля. «МУС политизирован и ложно заявляет о своей неограниченной свободе действий по расследованию, обвинению и судебному преследованию граждан Соединенных Штатов и наших союзников»,— заявил госсекретарь Марко Рубио (цитата по Reuters).

В 2020 году судьи Босса и Карранса участвовали в принятии решения Апелляционной палаты, которое позволило начать официальное расследование предполагаемых военных преступлений, совершенных американскими войсками в Афганистане.

Судьи Алапини Гансу и Холер выдали ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, а также бывшего министра обороны Йоава Галланта и лидера «Хамаса» Ибрагима аль-Масри в ноябре 2024 года за предполагаемые военные преступления и преступления против человечности в Газе.