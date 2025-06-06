Объем инвестиций в основной капитал удмуртских компаний вырос на 10,2% за год

Объем инвестиций в основной капитал организаций Удмуртии увеличился за год на 10,2% и составил 41 млрд руб. за январь-март 2025 года, сообщает пресс-служба Удмуртстата. На одного жителя пришлось 28,6 тыс. руб. По этому показателю республика заняла 6-е место в ПФО. Лидер в округе — Татарстан, где на душу населения приходилось 89,2 тыс. руб. инвестиций в основной капитал. Это в 3,1 раза больше, чем в Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Из 41 млрд руб. треть удмуртские компании инвестировали в машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь и другие объекты. Еще 27,1% инвестиций пошли в жилые здания и помещения. Доля в 26,3% пришлась на нежилые сооружения и расходы на улучшение земель.

Доля крупных организаций в республиканском объеме инвестиций — почти 64% или 26,2 млрд руб. Из этого показателя 70,7% или 18,5 млрд руб. составляют собственные средства, остальное — привлеченные. За январь-март крупные компании привлекли из бюджета Удмуртии почти 2,9 млрд руб. инвестиций, из федеральной казны — 1,8 млрд руб. На банковские кредиты пришлось 1,9 млрд руб.

Лидерами по объему инвестиций в Удмуртии традиционно оказались обрабатывающие производства и предприятия по добыче полезных ископаемых — это 33 и 24,9% соответственно. В общем такие компании инвестировали в основной капитал почти 15,2 млрд руб. Замыкают тройку по показателю фирмы, занимающиеся транспортировкой и хранением. На них пришлось 10,5% инвестиций. Это почти 2,8 млрд руб.

Напомним, объем промышленного производства Удмуртии в январе-апреле 2025 года увеличился на 11,2% относительно того же периода 2024 года, сообщает пресс-служба Удмуртстата. Это на 10 п.п. выше, чем в среднем по стране. По приросту республика заняла 1-е место в ПФО.