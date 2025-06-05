Объем промышленного производства Удмуртии вырос на 11,2% в январе-апреле

Объем промышленного производства Удмуртии в январе-апреле 2025 года увеличился на 11,2% относительно того же периода 2024 года, сообщает пресс-служба Удмуртстата. Это на 10 п.п. выше, чем в среднем по стране. По приросту республика заняла 1-е место в ПФО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Обрабатывающие производства нарастили объем на 27,2% за указанный период. Наиболее значительно увеличилось производство автотранспорта, прицепов и полуприцепов — в 4 раза, производство прочего транспорта и оборудования — в 2,6 раза, компьютеров, электронных и оптических изделий — в 1,8 раза. Производство готовых металлических изделий, не считая машин и оборудования, выросло в 1,3 раза.

Вместе с тем снизился объем производства в следующих отраслях: полиграфическая деятельность и копирование носителей информации (в 1,8 раза), химическое производство (в 1,5 раза), производство электрического оборудования (в 1,4 раза), производство бумаги и бумажных изделий, производство лекарств и медицинских изделий (по каждой в 1,3 раза).

Производство пищевых продуктов выросло на 4,9%, напитков — снизилось на 1,4%. Выпуск макаронных изделий сократился в 3,1 раза, сливочного масла — в 1,2 раза, круп — на 2,7%, сыра — на 2,3%. При этом производство хлебобулочных изделий недлительного хранения выросло на 5,9%, комбикормов — на 5,2%.

Объем производства в добывающем секторе снизился на 6,1%, в энергетическом, тепло- и газоснабжении — на 0,7%. В отраслях, связанных с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений — рост на 3,7%.