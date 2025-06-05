В Сочи построят три дома для расселения аварийного фонда

Администрация Сочи планирует начать возведение трех многоквартирных домов для переселения жителей аварийного фонда в 2025 году. Объекты построят в Центральном и Хостинском районах, сообщил глава администрации курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«В прошлом году по краевой программе для переселенцев и нацпроекту "Жилье и городская среда" возвели четыре многоквартирных дома. В этом планируем приступить к строительству еще трех — в Центральном и Хостинском районах»,— подчеркнул мэр.

Еще два социальных многоквартирных дома находятся на стадии проектирования. Квартиры по договору социального найма предназначены для специалистов бюджетной сферы, необходимых городу.

Сейчас в Сочи продолжается расселение зданий, признанных аварийными до 2017 года и формируются следующие этапы программы. В 2024 году власти планировали расселить 50 аварийных домов с 1 тыс. жителей. Всего своей очереди на переселение в городе ждут около 6,5 тыс. человек.

В Краснодарском крае с 2019 по 2025 год реализуется адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда». В проект включены 203 дома, признанные аварийными с конца 2012 по 1 января 2017 года. Общий объем финансирования мероприятий составляет около 2,7 млрд руб. за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, краевого и местных бюджетов.

Анна Гречко