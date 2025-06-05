Ущербу есть куда расти

Верховный суд считает возможным поднять размер мелкого хищения, а также законодательно обязать авторов любых инициатив по внесению изменений в Уголовный кодекс (УК) обосновывать свои предложения результатами уголовно-правовых и криминологических исследований. Такими идеями представитель высшей судебной инстанции поделился на круглом столе, посвященном гуманизации уголовного законодательства, который прошел 5 июня в Совете федерации. В Федеральной палате адвокатов предлагают пойти еще дальше и привязать размер ущерба к динамично меняющемуся показателю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В Верховном суде (ВС) полагают, что действующие суммы ущерба, учитываемые при привлечении к уголовной ответственности за хищение, давно устарели и нуждаются в серьезном обновлении, заявил замначальника управления систематизации законодательства и анализа судебной практики ВС Михаил Шалумов. Он напомнил, что уголовная ответственность наступает за хищение на сумму, превышающую 2,5 тыс. руб. (все, что ниже, предусматривает административную ответственность по статье «мелкое хищение»), при этом свыше 5 тыс. уже считается значительным ущербом. Над изменением этих параметров сейчас работает ВС, добавил господин Шалумов.

Еще одним перспективным направлением гуманизации уголовного законодательства может стать расширение возможностей для применения норм УК об освобождении от ответственности в связи с малозначительностью деяния. Такие предложения совместно с ВС готовит Минюст, рассказал Михаил Шалумов. Наконец, в ВС предлагают законодательно закрепить требование о том, чтобы любые инициативы по внесению изменений в УК, особенно если они направлены на криминализацию деяний, были обоснованы результатами уголовно-правовых, криминологических и других исследований. Такое требование есть в регламенте Госдумы, напомнил господин Шалумов, однако его необходимо закрепить законодательно.

Законопроекты ВС, подчеркнул его представитель, всегда основываются на результатах предварительного изучения криминогенной ситуации и судебной практики, что позволяет обеспечить их обоснованность и адекватность.

Также ВС всегда поддерживал чужие инициативы, если они были проработаны и основывались на анализе результатов действующего правового регулирования, отметил Михаил Шалумов. В их числе, напомнил он, уже ставшие законом инициативы по декриминализации ст. 171 УК («Незаконное предпринимательство»), а также о повышении пороговых значений при определении крупного и особо крупного ущерба по нескольким «экономическим» статьям.

«Думаю, мы на это решение в перспективе выйдем»,— пообещал член комитета по конституционному законодательству Руслан Смашнев, добавив, что есть общее понимание: либерализация необходима. В свою очередь вице-президент Федеральной палаты адвокатов Сергей Зубков выразил уверенность в том, что размер ущерба требует пересмотра в масштабе всего уголовного законодательства: 250 тыс.— уже давно не крупный, а 1 млн — не особо крупный размер хищения. С учетом инфляции такие размеры следует привязывать к какому-то динамично изменяющемуся показателю, например МРОТ, рассуждал господин Зубков.

По мнению замруководителя экспертно-правового центра уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Натальи Рябовой, в корректировке нуждаются не только нормы закона, но и правоприменительная практика: про запрет арестовывать предпринимателей по «экономическим» статьям «написали все, что можно», а проблема остается, пожаловалась она. Например, сейчас не признают предпринимательской деятельностью ситуации, когда речь идет о неисполнении госконтракта. «Нужно анализировать практику и разъяснять, как делать можно, а как нельзя»,— отметила она.

Анастасия Корня