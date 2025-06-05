На Искровском мотоцикл сбил женщину, переходившую дорогу на красный

На Искровском проспекте в Петербурге мотоцикл BMW сбил 44-летнюю женщину. Как сообщили в ГУ МВД по городу и Ленинградской области, пострадавшая пыталась перейти дорогу на красный свет.

По данным полиции, все произошло 5 июня в 12:35 недалеко от дома № 1 по Искровскому проспекту — 49-летний мотоциклист сбил петербурженку, вышедшую на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. В результате случившегося женщину доставили в больницу в тяжелом состоянии. По факту аварии полицией проводится проверка.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал повторно возбудить уголовное дело после ДТП с автомобилем Rolls-Royce и байкером на Harley-Davidson в Красносельском районе Петербурга.

Дарья Астанина