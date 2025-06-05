Китай второй месяц подряд не закупает американскую нефть

Китай второй месяц подряд не закупает нефть у США. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Бюро статистики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Hasan Jamali / AP Фото: Hasan Jamali / AP

Поставки нефти из США в Китай стабильно сокращаются с начала 2025 года на фоне торговой войны между странами. Уже в марте объем импорта американской нефти стремился к нулю, а в апреле Китай вовсе не закупал нефть у США. Для сравнения: год назад объем поставок составлял 297 тыс. баррелей в день, а два года назад превышал 1 млн баррелей.

Двухмесячный перерыв в поставках американской нефти в США — практически уникальный случай. В последний раз такое происходило во время пандемии COVID-19, когда оказались нарушены мировые цепочки поставок.

Поставки нефти из США не являются жизненно важными для Китая. По данным аналитической компании Vortexa, на них пришелся только 1% от всего импорта КНР в первые месяцы года.

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Кирилл Сарханянц