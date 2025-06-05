Ушедшему в армию Калюжному нашли замену в сериале «Вампиры средней полосы»

Актер Тимофей Кочнев заменил Глеба Калюжного в новом сезоне сериала «Вампиры средней полосы». В марте в отношении господина Калюжного возбудили уголовное дело об уклонении от армейской службы (ч. 1 ст. 328 УК).

«В третьем сезоне "Вампиров средней полосы" к бессмертной семье присоединился Тимофей Кочнев. Теперь он — новый Женек»,— сообщил онлайн-кинотеатр START в Telegram. Смену внешности главного героя сценаристы решили объяснить тем, что ему якобы сделали пластическую операцию.

В октябре 2024 года Глеб Калюжный проигнорировал вызов в военкомат и сменил место жительства, сообщал СКР. После возбуждения уголовного дела следователи провели допрос, на котором решался вопрос об отправке в армию или выборе меры пресечения. 27 мая актер отправился на службу, уголовное преследование было прекращено.

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