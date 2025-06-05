В Новочеркасске появится новый микрорайон со школой и банком

В пер. Спасский в Новочеркасске реализуется проект комплексного развития территории. Здесь построят малоэтажные многоквартирные жилые дома, школу на 200 мест, торговый центр, отделение банка и пункт полиции. Об этом сообщила и.о. начальника управления архитектуры и градостроительства города Марина Мишенина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

По словам госпожи Мишениной, проходит утверждение проектов планировки и межевания территории. Помимо основных объектов, на участке разместят физкультурно-оздоровительный центр, пункты связи и другие объекты социально-культурно-бытового обслуживания населения.

Инженерная инфраструктура будет включать объекты капитального строительства для обеспечения поставки воды, тепла, электричества, газа и отвода канализационных стоков. В частности, запланировано строительство трансформаторных подстанций, распределительной трансформаторной подстанции, очистной станции дождевой канализации и котельной, поясняет и.о. начальника управления архитектуры и градостроительства Новочеркасска.

«Размещение объектов федерального и регионального значения не предусматривается», — отметила Марина Мишенина.

Валентина Любашенко