«Венеру» попросили с пляжа

Кассационный суд в Краснодаре отменил решения нижестоящих судов, которые разрешили фирме бизнесмена Александра Абрамова приватизировать участок на набережной Сочи и изменить вид разрешенного использования земли с «проектирование и строительство реабилитационного центра» на «общественное питание». Кассационный суд установил, что в 1997 году администрация города передала участок ООО «Венера» для строительства реабилитационного центра, однако проект не был реализован. По решению суда, земля осталась в собственности города. Оспорить решение кассационного суда можно только в Верховном суде России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Четвертого кассационного суда общей юрисдикции Фото: пресс-служба Четвертого кассационного суда общей юрисдикции

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции отменил решение Адлерского районного суда Сочи и определение Краснодарского краевого суда, которые позволили изменить вид разрешенного использования земельного участка площадью 5,2 тыс. кв. м на набережной Сочи с «проектирование и строительство реабилитационного центра» на «общественное питание». Спорный участок также был разделен на две части, отмечено в материалах дела. Кроме того, суд первой инстанции обязал администрацию Сочи заключить с Андреем Дудко договор аренды образованного земельного участка площадью 426 кв. м. на 49 лет без проведения торгов, а с ООО «Венера» — договор купли-продажи земельного участка площадью 4,7 тыс. кв. м.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Венера» зарегистрировано в Сочи в 1994 году. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Бенефициар — предприниматель Александр Абрамов, входит в рейтинг Forbes как один из 146 миллиардеров России, занимая 27-е место. Чистый убыток компании по итогам 2024 года составил 14 млн руб.

Согласно материалам дела, в 1997 году администрация города своим постановлением, продленным в 2000 году, предоставила ООО «Венера» вышеуказанный земельный участок, включая часть пляжной полосы, для проектирования и строительства реабилитационного центра, который в итоге построен не был. В 2019 году ООО «Венера» и Андрей Дудко потребовали предоставить им части участка в собственность и аренду, сославшись на титульное владение объектами недвижимости, расположенными в пределах участка (кафе и склад). Департамент архитектуры и градостроительства администрации Сочи отказал. Считая решение незаконным, ООО «Венера» и Андрей Дудко обратились в суд.

Адлерский районный суд удовлетворил административный иск в августе 2019 года, признав отказ администрации незаконным, этот вывод подтвердил суд апелляционной инстанции.

Однако в кассации, куда обратилась мэрия, было установлено, что на участке фактически отсутствуют необходимые строения для обслуживания территории. Кассационным судом также установлено, что спорный участок находится в зоне лечебно-оздоровительных учреждений, в границах водоохраной и прибрежной зон, а также в зоне охраны памятников истории и культуры. Правообладателем участка является город-курорт Сочи. В связи с этим суд отменил судебные акты предыдущих инстанций и отказал истцам в удовлетворении их требований.

«Оспорить данное определение теперь можно только в Верховном Суде Российской Федерации»,— отметили в пресс-службе Четвертого кассационного суда общей юрисдикции.

В администрации Сочи оперативно предоставить комментарий не смогли.

Мария Удовик