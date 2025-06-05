КПП в Польше прекратил принимать автобусы из Белоруссии

В очереди перед польским КПП «Тересполь» скопилось более 1,5 тыс. легковых авто и 55 автобусов. Погранкомитет Белоруссии заявил, что Польша без объяснения причин приостановила запуск автобусов на свою территорию.

«С 10:00 контрольные службы погранперехода Тересполь (сопредельный белорусский — Брест) приостановили запуск на свою территорию автобусов. Также с вечера 4 июня наблюдаются перебои в приеме легковых автомобилей»,— говорится в сообщении пограничного комитета Белоруссии.

Въезда в Польшу ожидают в том числе четыре автобуса, которые оформила и пропустила белорусская погранслужба. По данным на 18:00, число автомобилей в очереди увеличилось до 1,65 тыс.

4 июня пограничная охрана Польши сообщила, что несколько десятков человек попытались незаконно пересечь границу с территории Белоруссии. В сообщении указано, что мигранты забросали пограничный патруль камнями и использовали дымовые шашки. Как добавила служба, незаконно пересечь польско-белорусскую границу попытались более 10,4 тыс. человек.

Петр Бузлаев